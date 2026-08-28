Заманил ребёнка чипсами и надругался: Суд вынес приговор отчиму за изнасилование падчерицы

В ЮАР вынесли приговор мужчине, надругавшемуся над пятилетней дочерью сожительницы. О деталях дела 26 августа рассказало издание IOL.

Все случилось 21 октября 2023 года. Фигурант вернулся домой в нетрезвом виде и позвал девочку к себе. Помимо них в жилище находились мать малышки, ее сестра и знакомая семьи.

По словам представителя прокуратуры Моджалефы Сенокоатсане, злоумышленник пообещал ребенку чипсы, чтобы заманить в свою комнату. Вместо угощения он совершил в отношении потерпевшей сексуальное насилие.

Мать застала сожителя в момент преступления и сразу обратилась в полицию. Девочку доставили в медицинское учреждение, а подозреваемого задержали.

Суд назначил 50-летнему фигуранту наказание в виде 25 лет лишения свободы. Ему также запретили владеть оружием и заниматься деятельностью, связанной с детьми.

Ранее сообщалось, что в России 12-летняя девочка стала мамой. Правоохранительные органы начали расследование.