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28 августа, 15:59

Заманил ребёнка чипсами и надругался: Суд вынес приговор отчиму за изнасилование падчерицы

Житель ЮАР заманил пятилетнюю падчерицу чипсами и изнасиловал

Обложка © ТАСС / KIM LUDBROOK / ЕРА

Обложка © ТАСС / KIM LUDBROOK / ЕРА

В ЮАР вынесли приговор мужчине, надругавшемуся над пятилетней дочерью сожительницы. О деталях дела 26 августа рассказало издание IOL.

Все случилось 21 октября 2023 года. Фигурант вернулся домой в нетрезвом виде и позвал девочку к себе. Помимо них в жилище находились мать малышки, ее сестра и знакомая семьи.

По словам представителя прокуратуры Моджалефы Сенокоатсане, злоумышленник пообещал ребенку чипсы, чтобы заманить в свою комнату. Вместо угощения он совершил в отношении потерпевшей сексуальное насилие.

Мать застала сожителя в момент преступления и сразу обратилась в полицию. Девочку доставили в медицинское учреждение, а подозреваемого задержали.

Суд назначил 50-летнему фигуранту наказание в виде 25 лет лишения свободы. Ему также запретили владеть оружием и заниматься деятельностью, связанной с детьми.

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Никита Никонов
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