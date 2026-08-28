Заманил ребёнка чипсами и надругался: Суд вынес приговор отчиму за изнасилование падчерицы
Житель ЮАР заманил пятилетнюю падчерицу чипсами и изнасиловал
Обложка © ТАСС / KIM LUDBROOK / ЕРА
В ЮАР вынесли приговор мужчине, надругавшемуся над пятилетней дочерью сожительницы. О деталях дела 26 августа рассказало издание IOL.
Все случилось 21 октября 2023 года. Фигурант вернулся домой в нетрезвом виде и позвал девочку к себе. Помимо них в жилище находились мать малышки, ее сестра и знакомая семьи.
По словам представителя прокуратуры Моджалефы Сенокоатсане, злоумышленник пообещал ребенку чипсы, чтобы заманить в свою комнату. Вместо угощения он совершил в отношении потерпевшей сексуальное насилие.
Мать застала сожителя в момент преступления и сразу обратилась в полицию. Девочку доставили в медицинское учреждение, а подозреваемого задержали.
Суд назначил 50-летнему фигуранту наказание в виде 25 лет лишения свободы. Ему также запретили владеть оружием и заниматься деятельностью, связанной с детьми.
Ранее сообщалось, что в России 12-летняя девочка стала мамой. Правоохранительные органы начали расследование.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.