Два года ужаса: 13-летняя девочка рассказала медикам об отце-насильнике

В Малайзии под стражу взяли мужчину, которого подозревают в изнасиловании собственной 13-летней дочери. Об этом рассказало издание The Vibes.

Семья жила в городе Танкак. Всё вскрылось на обычном медицинском осмотре: девочка пришла в местный центр вместе с другими школьниками, и врачи заметили у неё следы насилия.

Подросток рассказала, что отец издевался над ней на протяжении двух лет. После этого она обратилась в полицию.

Правоохранители задержали 49-летнего мужчину, работавшего на плантации. Точное число случаев насилия не называется, но официально ему предъявили обвинения лишь по двум. Свою вину он не признаёт.

В суде задержанный просил выпустить его под залог. Судьи отказали: они посчитали, что он может скрыться или снова начать давить на дочь. Мужчину оставили в изоляторе, а очередное заседание назначили на сентябрь.

Напомним, ранее на Урале по подозрению в педофилии задержали воспитателя одного из детских лагерей Челябинской области. По версии следствия, мужчина совершал развратные действия в отношении детей, преимущественно подростков, показывая им порнографические материалы.