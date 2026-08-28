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28 августа, 07:30

Два года ужаса: 13-летняя девочка рассказала медикам об отце-насильнике

В Малайзии отца задержали за изнасилование 13-летней дочери

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / worradirek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / worradirek

В Малайзии под стражу взяли мужчину, которого подозревают в изнасиловании собственной 13-летней дочери. Об этом рассказало издание The Vibes.

Семья жила в городе Танкак. Всё вскрылось на обычном медицинском осмотре: девочка пришла в местный центр вместе с другими школьниками, и врачи заметили у неё следы насилия.

Подросток рассказала, что отец издевался над ней на протяжении двух лет. После этого она обратилась в полицию.

Правоохранители задержали 49-летнего мужчину, работавшего на плантации. Точное число случаев насилия не называется, но официально ему предъявили обвинения лишь по двум. Свою вину он не признаёт.

В суде задержанный просил выпустить его под залог. Судьи отказали: они посчитали, что он может скрыться или снова начать давить на дочь. Мужчину оставили в изоляторе, а очередное заседание назначили на сентябрь.

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Напомним, ранее на Урале по подозрению в педофилии задержали воспитателя одного из детских лагерей Челябинской области. По версии следствия, мужчина совершал развратные действия в отношении детей, преимущественно подростков, показывая им порнографические материалы.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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