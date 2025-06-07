«Жрец любви» из Петербурга зверски надругался над убитой соседкой и подбросил улику собутыльнику

В Санкт-Петербурге на проспекте Народного Ополчения произошло жестокое убийство 73-летней пенсионерки, потрясшее даже опытных следователей своей бессмысленной жестокостью. 9 мая в скорую помощь поступил звонок от соседа, обнаружившего тело женщины в её квартире. Прибывшие на место медики и правоохранители зафиксировали страшную картину: полураздетое тело со следами чудовищного насилия, причём все рёбра — со второго по двенадцатое с обеих сторон — оказались сломанными, а в области половых органов находились инородные предметы.

Особое внимание следователей привлекла странная деталь — между пальцев ног убитой лежали окурок и спичка, на которой позже обнаружили ДНК подозреваемого. Расследование быстро вывело оперативников на двух соседей пенсионерки — мужчин старше шестидесяти лет. Хотя оба отрицали свою причастность, генетическая экспертиза дала 99% совпадение с биоматериалами одного из них — Исаева, проживавшего этажом выше. Показательно, что ключи от квартиры убитой были подброшены под коврик второго подозреваемого, Михайлова, что явно указывало на попытку замести следы.

«После совершения убийства Исаев закрыл дверь ключом и подбросил ключи своему другу и знакомому Михайлову», — пояснил руководитель следственного отдела по Кировскому району ГСУ СК России по Северной столице Никита Хозяинов в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».

На допросе Исаев признался, что поместил окурок между пальцев убитой, заявив, что жертва любила курить и «была ведьмой». При обыске в его квартире обнаружили многочисленные порнографические материалы, а сам он называл себя «жрецом любви». Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности, в настоящее время он содержится в СИЗО, где ему предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью и сексуальном насилии. Следствие продолжает тщательно изучать все обстоятельства этого чудовищного преступления, которое поразило своей бессмысленной жестокостью даже видавших виды криминалистов.