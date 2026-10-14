В Петербурге ввели в кому мальчика, которого мать пыталась убить уксусом

Врачи ввели в искусственную кому 12-летнего мальчика, которого мать, по версии следствия, пыталась убить с помощью уксусной кислоты в Санкт-Петербурге. Ребёнок находится в тяжёлом состоянии. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

Напомним, Красносельский районный суд Петербурга арестовал местную жительницу по обвинению в покушении на убийство 12-летнего сына. По версии следствия, 8 октября женщина привела ребёнка к Дудергофскому озеру, насильно влила ему в рот 70-процентную уксусную кислоту и выплеснула часть жидкости на лицо. После этого мать погрузила мальчика в воду и покинула место происшествия, не оказав ему помощи. Несмотря на полученные травмы, ребёнок сумел самостоятельно выбраться на берег и добраться до прохожих, которые вызвали медиков. Как уточняли правоохранители, мальчик имеет ограниченные возможности здоровья. Помимо него женщина воспитывает ещё двух дочерей. Обвиняемая частично признала вину, суд отправил её под стражу до 8 декабря.