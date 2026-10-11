Напоила уксусом и бросила в озеро: Что известно о состоянии мальчика из Петербурга

12-летний мальчик, которого мать пыталась убить с помощью уксусной кислоты и воды, остаётся под наблюдением врачей в Санкт-Петербурге. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.

«Врачи на сегодня оценивают состояние мальчика как средней тяжести», — приводит слова собеседника агентство. Он воспитывается в полной семье, у него есть две сестры.

Напомним, инцидент произошёл 8 октября возле Дудергофского озера. По версии следствия, 41-летняя многодетная мать насильно влила сыну в рот 70-процентный уксус, облила жидкостью его лицо, а затем попыталась утопить мальчика в водоёме. После этого женщина ушла, а ребёнку удалось самостоятельно выбраться из воды. Его госпитализировали в детскую больницу имени Раухфуса. В отношении женщины возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. 9 октября ей предъявили обвинение, а Красносельский районный суд отправил её под стражу до 8 декабря.