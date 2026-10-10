Показывала «дружную семью»: Петербурженка залила сыну уксус в рот и бросила его в озере

В Петербурге 41-летняя многодетная мать, которая вела «блог для мамочек» и рассказывала о дружной семье, залила 12-летнему сыну в рот 70-процентный уксус и попыталась утопить его в Дудергофском озере. Ребёнок находится в тяжёлом состоянии, сообщает SHOT.

Блогерша для мамочек залила сыну в рот уксус и пыталась утопить его в Петербурге. Фото © SHOT

Женщина заранее купила бутылку концентрированного уксуса и привела сына к озеру. Там она насильно влила ребёнку кислоту в рот, облила ему лицо, после чего погрузила мальчика в воду и ушла, оставив его без помощи.

Несмотря на ожоги и отравление кислотой, подростку удалось самостоятельно выбраться из воды. Сейчас мальчик находится в искусственной коме, врачи продолжают бороться за его состояние.

Задержанная воспитывала троих детей: двух девочек девяти и 13 лет и единственного сына. Вместе с супругом она создавала образ благополучной многодетной семьи.

При этом женщина работала искусствоведом и урбанистом, а также вела «блог для мамочек». Там она показывала занятия с детьми, делилась семейными моментами и рассказывала о воспитании.

Женщину задержали и предъявили ей обвинение в покушении на убийство малолетнего. Суд отправил её в СИЗО. Вину она признала частично.

Ранее Life.ru сообщал, что суд отправил на принудительное лечение женщину, пытавшуюся отравить собственных детей. По версии следствия, она дала малолетним детям смесь противосудорожных, седативных и снотворных препаратов, опасаясь, что после её смерти их передадут отцу. Дети выжили, а произошедшее квалифицировали как покушение на убийство двух малолетних.