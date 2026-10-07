Суд отправил на принудительное лечение липчанку, пытавшуюся отравить детей

Октябрьский районный суд Липецка назначил принудительное лечение 41-летней местной жительнице, которая пыталась отравить двух своих малолетних детей. Экспертиза установила, что в момент произошедшего женщина находилась в состоянии невменяемости, сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области.

Суд установил, что в феврале 2026 года женщина, страдавшая хроническим психическим расстройством, предприняла попытку покончить с собой. Она опасалась, что после её смерти детей передадут на воспитание их отцу — её бывшему супругу, чего категорически не хотела.

После этого женщина дала малолетним детям выпить раствор, приготовленный из смеси противосудорожных, седативных, снотворных и других лекарственных средств. Следствие квалифицировало произошедшее как покушение на убийство двух малолетних.

Довести преступный умысел до конца ей не удалось по независящим от неё обстоятельствам. Дети остались живы.

В деле также фигурирует ещё один эпизод, произошедший в октябре 2025 года. Тогда женщина, не желая быть задержанной и привлечённой к административной ответственности за совершённое правонарушение, применила физическую силу к прибывшему сотруднику полиции.

Ей вменяли применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, а также покушение на убийство двух малолетних.

Суд изучил материалы дела и заключения экспертов и пришёл к выводу, что во время совершения обоих деяний женщина находилась в состоянии невменяемости. Согласно статье 21 УК РФ, человек, который в момент общественно опасного деяния не мог осознавать характер и опасность своих действий либо руководить ими из-за психического расстройства, уголовной ответственности не подлежит.

В результате женщину освободили от уголовной ответственности. Суд применил к ней принудительные меры медицинского характера и направил на лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

Ранее в Набережных Челнах возбудили уголовное дело после гибели полуторагодовалой девочки. Подозреваемая — 24-летняя мать ребёнка. По предварительным данным, женщина сначала пыталась убить дочь электрическим током, а затем взяла нож. После произошедшего она уехала к родителям в Мензелинск, забрав орудие преступления.