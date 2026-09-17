24-летняя мать убила дочь в Набережных Челнах и уехала из города

В Набережных Челнах возбуждено уголовное дело после гибели полуторагодовалой девочки. В убийстве ребёнка подозревают её 24-летнюю мать, пишет Mash Iptash.

По предварительным данным, женщина сначала пыталась лишить дочь жизни с помощью электрического тока, однако затем взяла нож. После произошедшего она уехала к родителям в Мензелинск, забрав с собой орудие преступления.

Спустя сутки женщина самостоятельно приехала на такси в отдел полиции и сообщила о жуткой расправе. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, выясняют мотивы подозреваемой и проводят необходимые экспертизы.

А ранее был задержан убийца участницы конкурса «Миссис Россия — Вселенная» — 39-летней Натальи Гурник. Её тело было найдено в Одинцовском округе Подмосковья. На след вывела собака пропавшей женщины после двух недель поисков. Испуганное животное нашли возле сарая на Советской улице в селе Ромашково, где и было спрятано тело. Убитая при жизни работала стилистом и психологом, занималась модельным бизнесом и участвовала конкурсе «Миссис Россия». Подозреваемым является сожитель Натальи. Его нашли за границей.