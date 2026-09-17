СК показал, как убийца выносил из дома останки участницы «Миссис Россия»
Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Наталья Гурник
Следователи показали кадры с камер уличного наблюдения, на которых видно, как мужчина выносит останки убитой модели и Натальи Гурник из дома в подмосковном Ромашково. Женщина завоевала титул «Миссис Очарование» на конкурсе «Миссис Россия — Вселенная 2017». Видео публикует СК РФ.
Кадры с подозреваемым по делу убийства Гурник. Видео © Telegram / СК РФ
Обвинение по делу предъявлено 44-летнему сожителю модели Павлу. После произошедшего мужчина покинул Россию: из Внукова он вылетел в Турцию, а затем перебрался в другую страну. Известно, что его схватили на Северном Кипре. Скоро его доставят в Москву.
Напомним, тело 39-летней Натальи Гурник было найдено в Одинцовском округе Подмосковья, хотя само убийство могло произойти в июне. На след вывела собака женщины. Испуганное животное нашли возле сарая на Советской улице в селе Ромашково, где и было спрятано тело. Убитая при жизни работала стилистом и психологом, занималась модельным бизнесом и участвовала конкурсе «Миссис Россия». Подозреваемым является сожитель Натальи. Его задержали за границей.
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