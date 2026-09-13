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Опубликовано 13 сентября, 07:00

Убийство перечеркнет всё: Адвокат объяснила, почему сын Каменевой не увидит её денег

Адвокат Теплякова: Сын Каменевой может лишиться права на наследство

Обложка © Пресс-служба МГУ

Обложка © Пресс-служба МГУ

Несовершеннолетний сын доцента Высшей школы государственного аудита МГУ Анны Каменевой может лишиться права на её наследство, если суд установит его причастность к убийству матери. Об этом ТАСС рассказала адвокат Яна Теплякова.

«По закону не сохраняется право на наследование у наследника, который совершил умышленные противоправные действия против наследодателя», — пояснила юрист.

По словам Тепляковой, если подростка признают виновным в совершении умышленного преступления против наследодателя, он не сможет претендовать на имущество умершей.

Адвокат отметила, что такая норма предусмотрена Гражданским кодексом России и разъясняется в постановлении пленума Верховного суда РФ № 9. При этом окончательное решение о наличии оснований для лишения права на наследство принимается с учётом установленных судом обстоятельств.

«Не связан с деньгами»: Раскрыт возможный мотив убийства доцента МГУ Каменевой
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Напомним, тело Анны Каменевой было обнаружено в её доме, расположенном в элитном коттеджном посёлке Московской области. Женщина была найдена с перерезанным горлом. В ходе осмотра места происшествия были обнаружены травматический пистолет, стреляные гильзы, следы крови и испачканное полотенце. По подозрению в совершении преступления были задержаны 17-летний сын убитой и его приятель. Впоследствии родственника арестовали, ему предъявлено обвинение в убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Следствие предполагает, что мотивом преступления могли стать финансовые разногласия.

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Дарья Денисова
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