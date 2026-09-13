Убийство перечеркнет всё: Адвокат объяснила, почему сын Каменевой не увидит её денег

Несовершеннолетний сын доцента Высшей школы государственного аудита МГУ Анны Каменевой может лишиться права на её наследство, если суд установит его причастность к убийству матери. Об этом ТАСС рассказала адвокат Яна Теплякова.

«По закону не сохраняется право на наследование у наследника, который совершил умышленные противоправные действия против наследодателя», — пояснила юрист.

По словам Тепляковой, если подростка признают виновным в совершении умышленного преступления против наследодателя, он не сможет претендовать на имущество умершей.

Адвокат отметила, что такая норма предусмотрена Гражданским кодексом России и разъясняется в постановлении пленума Верховного суда РФ № 9. При этом окончательное решение о наличии оснований для лишения права на наследство принимается с учётом установленных судом обстоятельств.