Требовал деньги и скандалил: Вдову экс-вице-премьера Дагестана могли убить во время ссоры с сыном
Kp.ru: Убийство вдовы экс-вице-премьера Дагестана связали с семейным конфликтом
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В Москве расследуют убийство 43-летней Анны Каменевой — доцента Высшей школы государственного аудита МГУ и вдовы бывшего вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева. На следующий день после трагедии задержали и арестовали её 17-летнего сына, младшего ребёнка Махачева. Ему предъявили обвинение в убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору.
По данным следствия, мотивом могли стать деньги. После гибели Махачева в ДТП в 2013 году Каменева несколько лет судилась с его первой супругой и старшими детьми за наследство — земельные участки, квартиры, дома, акции и долю в компании. Стороны заключили мировое соглашение, по которому Каменева и её дети получили, в частности, особняк в Жуковке.
Знакомые семьи рассказали, что в последнее время подросток попал в плохую компанию, употреблял запрещённые вещества и часто конфликтовал с матерью из-за денег. Источник в правоохранительных органах подтвердил kp.ru: по версии следствия, убийство могло произойти во время одной из таких ссор.
В доме в момент преступления находился 18-летний друг обвиняемого. По информации издания, он также может быть причастен к убийству, но после случившегося покинул Россию — его семья постоянно проживает в Испании.
Тело Каменевой обнаружили в её доме в элитном коттеджном посёлке в Подмосковье. Женщину нашли с перерезанным горлом. На месте преступления нашли травматический пистолет, гильзы, следы крови и испачканное полотенце. Были задержаны 17-летний сын погибшей и его друг. Позже родственника арестовали.
Анна Каменева была вдовой бывшего вице-премьера Дагестана и экс-депутата Госдумы Гаджи Махачева. Он погиб в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве в 2013 году. В момент той аварии в Mercedes вместе с Махачевым находились Анна и трое их детей.
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