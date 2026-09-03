Требовал деньги и скандалил: Вдову экс-вице-премьера Дагестана могли убить во время ссоры с сыном

В Москве расследуют убийство 43-летней Анны Каменевой — доцента Высшей школы государственного аудита МГУ и вдовы бывшего вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева. На следующий день после трагедии задержали и арестовали её 17-летнего сына, младшего ребёнка Махачева. Ему предъявили обвинение в убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору.

По данным следствия, мотивом могли стать деньги. После гибели Махачева в ДТП в 2013 году Каменева несколько лет судилась с его первой супругой и старшими детьми за наследство — земельные участки, квартиры, дома, акции и долю в компании. Стороны заключили мировое соглашение, по которому Каменева и её дети получили, в частности, особняк в Жуковке.

Знакомые семьи рассказали, что в последнее время подросток попал в плохую компанию, употреблял запрещённые вещества и часто конфликтовал с матерью из-за денег. Источник в правоохранительных органах подтвердил kp.ru: по версии следствия, убийство могло произойти во время одной из таких ссор.

В доме в момент преступления находился 18-летний друг обвиняемого. По информации издания, он также может быть причастен к убийству, но после случившегося покинул Россию — его семья постоянно проживает в Испании.

Анна Каменева была вдовой бывшего вице-премьера Дагестана и экс-депутата Госдумы Гаджи Махачева. Он погиб в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве в 2013 году. В момент той аварии в Mercedes вместе с Махачевым находились Анна и трое их детей.