«Не связан с деньгами»: Раскрыт возможный мотив убийства доцента МГУ Каменевой

Причиной убийства Анны Каменевой — доцента МГУ и вдовы бывшего вице-премьера Дагестана — стал её конфликт с несовершеннолетним сыном. Именно он, по сути, организовал это преступление. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Мотив убийства [Каменевой] не связан с деньгами. Причина — конфликт с сыном. Именно он попросил своего друга избавиться от матери из-за личных неприязненных отношений», — приводит агентство слова собеседника.

В день убийства сын специально отвлекал домработницу на первом этаже дома. Это нужно было, чтобы его 19-летний знакомый пробрался в спальню на втором этаже. Там молодой человек несколько раз выстрелил в женщину из травматического пистолета, а потом перерезал ей горло.

Анна Каменева родилась в 1983 году, с отличием окончила юрфак МГУ, с 2011 года работала доцентом и была автором восьми книг и более 40 научных статей. Её супруг, бывший вице-премьер Дагестана и экс-депутат Госдумы Гаджи Махачев, погиб в ДТП на Кутузовском проспекте в 2013 году.