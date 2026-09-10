«Не связан с деньгами»: Раскрыт возможный мотив убийства доцента МГУ Каменевой
Мотивом убийства доцента МГУ Анны Каменевой назвали конфликт с сыном
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Причиной убийства Анны Каменевой — доцента МГУ и вдовы бывшего вице-премьера Дагестана — стал её конфликт с несовершеннолетним сыном. Именно он, по сути, организовал это преступление. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«Мотив убийства [Каменевой] не связан с деньгами. Причина — конфликт с сыном. Именно он попросил своего друга избавиться от матери из-за личных неприязненных отношений», — приводит агентство слова собеседника.
В день убийства сын специально отвлекал домработницу на первом этаже дома. Это нужно было, чтобы его 19-летний знакомый пробрался в спальню на втором этаже. Там молодой человек несколько раз выстрелил в женщину из травматического пистолета, а потом перерезал ей горло.
Анна Каменева родилась в 1983 году, с отличием окончила юрфак МГУ, с 2011 года работала доцентом и была автором восьми книг и более 40 научных статей. Её супруг, бывший вице-премьер Дагестана и экс-депутат Госдумы Гаджи Махачев, погиб в ДТП на Кутузовском проспекте в 2013 году.
Напомним, тело Анны Каменевой обнаружили в её доме в элитном коттеджном посёлке в Подмосковье. Женщину нашли с перерезанным горлом. На месте преступления нашли травматический пистолет, гильзы, следы крови и испачканное полотенце. Были задержаны 17-летний сын погибшей и его друг. Позже родственника арестовали, ему вменяют убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору. По данным следствия, мотивом могли стать деньги.
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