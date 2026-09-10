В Москве заочно арестовали предполагаемого убийцу Анны Каменевой

Подозреваемого в убийстве доцента Высшей школы государственного аудита МГУ и вдовы бывшего вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева Анны Каменевой заочно арестовал столичный суд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

Согласно источнику, суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу заочно. Он также объявлен в международный розыск.