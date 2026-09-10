В Москве заочно арестовали предполагаемого убийцу Анны Каменевой
Обложка © Life.ru
Подозреваемого в убийстве доцента Высшей школы государственного аудита МГУ и вдовы бывшего вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева Анны Каменевой заочно арестовал столичный суд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей.
Согласно источнику, суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу заочно. Он также объявлен в международный розыск.
Напомним, тело Анны Каменевой обнаружили в её доме в элитном коттеджном посёлке в Подмосковье. Женщину нашли с перерезанным горлом. На месте преступления нашли травматический пистолет, гильзы, следы крови и испачканное полотенце. Были задержаны 17-летний сын погибшей и его друг. Позже родственника арестовали, ему вменяют убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору. По данным следствия, мотивом могли стать деньги.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.