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Опубликовано 10 сентября, 03:57

В Москве заочно арестовали предполагаемого убийцу Анны Каменевой

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Подозреваемого в убийстве доцента Высшей школы государственного аудита МГУ и вдовы бывшего вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева Анны Каменевой заочно арестовал столичный суд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

Согласно источнику, суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу заочно. Он также объявлен в международный розыск.

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Напомним, тело Анны Каменевой обнаружили в её доме в элитном коттеджном посёлке в Подмосковье. Женщину нашли с перерезанным горлом. На месте преступления нашли травматический пистолет, гильзы, следы крови и испачканное полотенце. Были задержаны 17-летний сын погибшей и его друг. Позже родственника арестовали, ему вменяют убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору. По данным следствия, мотивом могли стать деньги.

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