Убийцу участницы конкурса «Миссис Россия — Вселенная» задержали за границей

Обвиняемого в убийстве модели и участницы конкурса «Миссис Россия — Вселенная» Натальи Божук (Гурник) задержали за границей. Сожителя Павла удалось разыскать благодаря взаимодействию НЦБ Интерпола МВД России, подмосковного главка полиции и правоохранителей Турции. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что вскоре после произошедшего обвиняемый покинул территорию России. Из международного аэропорта Внуково имени А.Н. Туполева он вылетел в Турецкую Республику, откуда проследовал в другую страну», — говорится в сообщении.

Российские правоохранители направили срочный запрос турецким коллегам, благодаря чему удалось проследить дальнейший маршрут разыскиваемого. В августе по поручению Генпрокуратуры РФ обвиняемого объявили в международный розыск. В итоге его местонахождение установили, Павла задержали. Сейчас он находится под стражей.

Напомним, пропавшую Наталью искали в Одинцовском округе почти две недели. Перед исчезновением она поссорилась с сожителем и ушла из дома вместе с кавалер-кинг-чарльз-спаниелем. Спустя несколько дней волонтёры обнаружили испуганную собаку возле сарая на Советской улице в селе Ромашково. В том же районе поисковая группа нашла тело хозяйки с признаками насильственной смерти. Следствие считает, что убийство могло произойти 18 июля. Наталья работала стилистом и психологом, занималась модельным бизнесом и участвовала в кастингах конкурса «Мисс Россия». Одинцовская городская прокуратура взяла расследование уголовного дела под контроль.