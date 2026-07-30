Подозреваемый в убийстве жительницы Подмосковья уехал из России

Подозреваемый в убийстве 39-летней женщины в Одинцовском округе покинул Россию. Тело погибшей нашли после почти двух недель поисков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Подозреваемый выехал из страны», — сказал собеседник агентства.

В убийстве 39-летней модели Натальи подозревают её сожителя — 44-летнего предпринимателя Павла. Мужчина родился в Ташкенте и ранее работал в финансовой сфере. Позднее он учредил несколько компаний, которые занимались оптовой торговлей. Большинство связанных с предпринимателем организаций сейчас несут убытки. На иждивении у него находятся двое несовершеннолетних детей — пятилетняя дочь и девятилетний сын.

Напомним, пропавшую Наталью искали в Одинцовском округе почти две недели. Перед исчезновением она поссорилась с сожителем и ушла из дома вместе с кавалер-кинг-чарльз-спаниелем. Спустя несколько дней волонтёры обнаружили испуганную собаку возле сарая на Советской улице в селе Ромашково. В том же районе поисковая группа нашла тело хозяйки с признаками насильственной смерти. Следствие считает, что убийство могло произойти 18 июля. Наталья работала стилистом и психологом, занималась модельным бизнесом и участвовала в кастингах конкурса «Мисс Россия». Одинцовская городская прокуратура взяла расследование уголовного дела под контроль.