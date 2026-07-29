Подозреваемым в убийстве модели из Ромашково стал её сожитель-бизнесмен

В убийстве 39-летней модели Натальи из подмосковного Ромашково подозревают 44-летнего местного предпринимателя Павла, который состоял с ней в отношениях. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Жертва и предполагаемый убийца находились в любовной связи. Telegram / SHOT

По данным журналистов, фигурант дела является уроженцем Ташкента. В прошлом он работал в финансовом секторе, а впоследствии выступил учредителем нескольких компаний, основным направлением деятельности которых стала оптовая торговля. При этом, как отмечается, практически все подконтрольные ему организации в настоящий момент убыточны. Также известно, что у подозреваемого на иждивении находятся двое несовершеннолетних детей: дочери пять лет, а сыну — девять.

Напомним, Наталья исчезла 18 июля, когда вышла погулять с собакой. В тот день она поссорилась со своим сожителем Павлом и после этого перестала отвечать на звонки.

Сегодня, 29 июля, стало известно, что тело Натальи с признаками насильственной смерти было обнаружено благодаря её собаке породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель, которая сопровождала хозяйку в день исчезновения. Преданное животное всё это время сидело недалеко от выброшенной сумки с трупом несчастной и никуда не уходило. Источники в силовых структурах называют 18 июля предполагаемой датой убийства. Отмечается, что сожитель жертвы оперативно покинул страну сразу по окончании последнего контакта с ней. По имеющейся информации, сейчас он может находиться в Турции, в связи с чем инициирована процедура глобального розыска беглеца.