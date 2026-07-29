Прокуратура взяла на контроль дело об убийстве женщины, чьё тело помог найти пёс

Одинцовская городская прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела об убийстве 39-летней Натальи, пропавшей в округе две недели назад. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

«Предварительно установлено, что в июле 2026 года 39-летняя женщина находилась по месту жительства в одном из населённых пунктов Одинцовского городского округа, после чего перестала выходить на связь, и её местонахождение оставалось неизвестным. В ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий обнаружен труп пропавшей. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении.

Следственный орган возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и круга причастных лиц.

Напомним, что тело Натальи с признаками насильственной смерти было обнаружено благодаря её собаке породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель, которая сопровождала хозяйку в день исчезновения. Главным подозреваемым по делу проходит сожитель погибшей. Женщина покинула ЖК «Ромашково» 17 июля после конфликта с мужчиной и с тех пор не выходила на связь. Спустя несколько дней испуганного спаниеля нашли рядом с сараем на Советской улице в селе Ромашково, а неподалёку обнаружили тело Натальи. Следствие полагает, что убийство произошло 18 июля. Сожитель, по данным источника, сразу после исчезновения женщины выехал за границу и сейчас, предположительно, находится в Турции. Он объявлен в международный розыск