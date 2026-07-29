Преданный спаниель вывел волонтёров на место убийства хозяйки в Подмосковье

В Подмосковье завершились поиски 39-летней Натальи, пропавшей две недели назад в Одинцовском округе. Тело женщины было обнаружено благодаря её собаке, которая сопровождала хозяйку в день исчезновения.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, следствие отрабатывает версию об убийстве, а главным подозреваемым является сожитель погибшей. Известно, что 17 июля, после конфликта с мужчиной, Наталья покинула ЖК «Ромашково» вместе с питомцем породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель и с тех пор не выходила на связь.

О местонахождении 39-летней женщины ничего не было известно почти две недели. Фото © Telegram / SHOT

Испуганный спаниель сидел возле сарая. Фото © Telegram / SHOT

Спустя несколько дней поисковых мероприятий в селе Ромашково был обнаружен испуганный спаниель, находившийся рядом с сараем на Советской улице. В том же районе было найдено тело Натальи с признаками насильственной смерти. По версии следствия, женщина была убита 18 июля, на следующий день после пропажи.

Основным подозреваемым в деле об убийстве стал сожитель погибшей. По словам близких, мужчина покинул страну сразу после исчезновения Натальи и, предположительно, скрывается в Турции, в связи с чем он объявлен в международный розыск. Известно, что Наталья была профессиональным стилистом и психологом, а в прошлом пробовала себя в модельном бизнесе, в том числе участвовала в кастингах на конкурс «Мисс Россия».

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