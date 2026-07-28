Монстр прятался в семье: Убийце 12-летней Миланы добавили растление девятилетней девочки
Убийце 12-летней Миланы из Ленобласти предъявили новое обвинение
Обложка © VK / Фёдор Мехнин
Против Фёдора Мехнина, которого обвиняют в убийстве 12-летней Миланы в СНТ «Захожье» в Ленинградской области, открыли ещё два уголовных дела — по статье о насильственных действиях сексуального характера. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».
Пострадавшей по новым делам признали 9-летнюю родственницу самого обвиняемого. Журналисты «Фонтанки» пишут, что несчастная страдала от наклонностей Мехина ещё с 2021 года.
Милана ушла из дома 2 июля. Она отправилась в лесной массив за грибами. Около 17:00 она вышла на связь с родными, заверив, что уже взяла курс на дом, однако в условленный час на пороге так и не появилась. Тревожная ночь прошла в беспрерывном поиске: к прочесыванию чащи подключились добровольцы отряда «ЛизаАлерт» и неравнодушные соседи из посёлка. К сожалению, утром 3 июля спасательная операция переросла в трагедию — тело несовершеннолетней девочки обнаружили в лесу. В ходе следственных мероприятий правоохранители вышли на Фёдора Мехина. Он пытался сбежать из страны, осознавая, что сделал. Полиция сумела оперативно задержать подозреваемого. Он признался, что хотел изнасиловать малышку, но в итоге нанёс множество ножевых ранений и задушил девочку лямкой от рюкзака.
Напомним, Фёдор Мехнин входил в состав правления СНТ «Захожье». Параллельно с общественной деятельностью он развивал строительное направление в Петербурге и пригородах: под его началом сформировалась команда профильных мастеров, а имя предпринимателя обрело узнаваемость на локальном рынке. Стоит отметить, что это не первый конфликт мужчины с законом — ранее его судимость уже была связана с разбоем. На данный момент Красногвардейский районный суд Северной столицы принял решение о двухмесячном аресте Мехнина в рамках дела об убийстве несовершеннолетней. Позже появилась информация, что находящийся под стражей мужчина попытался покончить с собой в камере, но был доставлен в специализированную больницу ФСИН живым. Позже эту информацию опровергли сами сотрудники ФСИН. В пресс-службе ведомства по Петербургу и Ленобласти заявили, что эти данные не соответствуют действительности.
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