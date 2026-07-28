Монстр прятался в семье: Убийце 12-летней Миланы добавили растление девятилетней девочки

Против Фёдора Мехнина, которого обвиняют в убийстве 12-летней Миланы в СНТ «Захожье» в Ленинградской области, открыли ещё два уголовных дела — по статье о насильственных действиях сексуального характера. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Милана ушла из дома 2 июля. Она отправилась в лесной массив за грибами. Около 17:00 она вышла на связь с родными, заверив, что уже взяла курс на дом, однако в условленный час на пороге так и не появилась. Тревожная ночь прошла в беспрерывном поиске: к прочесыванию чащи подключились добровольцы отряда «ЛизаАлерт» и неравнодушные соседи из посёлка. К сожалению, утром 3 июля спасательная операция переросла в трагедию — тело несовершеннолетней девочки обнаружили в лесу. В ходе следственных мероприятий правоохранители вышли на Фёдора Мехина. Он пытался сбежать из страны, осознавая, что сделал. Полиция сумела оперативно задержать подозреваемого. Он признался, что хотел изнасиловать малышку, но в итоге нанёс множество ножевых ранений и задушил девочку лямкой от рюкзака.