Убийца 12-летней девочки из Ленобласти изрезал её ножом и задушил лямкой рюкзака

Обвиняемый в убийстве 12-летней школьницы в Тосненском районе Фёдор Мехнин задушил девочку лямкой от рюкзака после того, как нанёс не менее 29 ударов ножом. Подробности обнародовала 5 июля Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Судебное заседание по делу Фёдора Мехнина, которого подозревают в убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области. Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Согласно материалам следствия, злоумышленник подстерёг девочку возле дороги Южная линия и начал угрожать ей ножом, пытаясь изнасиловать. Потерпевшая оказала активное сопротивление, после чего Мехнин нанёс ей многочисленные колотые ранения в область шеи и задней части грудной клетки. Затем он накинул лямку школьного рюкзака на шею жертвы и сдавливал до тех пор, пока ребёнок не перестал подавать признаки жизни.

От полученных травм девочка скончалась на месте, а нападавший попытался скрыться. Его задержали на вокзале в Гатчине, при себе у фигуранта был миллион рублей.

Напомним, что трагедия произошла на территории садового некоммерческого товарищества «Захожье» в Ленинградской области, где Мехнин являлся членом правления. В последние годы он вёл строительный бизнес в Петербурге и окрестностях, сумев создать собственный бренд и собрав бригаду мастеров. До этого мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за разбой. Ранее Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Фёдора Мехнина по обвинению в убийстве девочки. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.