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Регион
9 июля, 18:45

ФСИН опровергла данные о попытке суицида убийцы 12-летней девочки в Ленобласти

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Информация о попытке обвиняемого в убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области Фёдора Мехнина покончить с собой не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Информация <...> не соответствует действительности», — сказали РИА «Новости». в пресс-службе ведомства.

Убийца 12-летней девочки из Ленобласти изрезал её ножом и задушил лямкой рюкзака
Убийца 12-летней девочки из Ленобласти изрезал её ножом и задушил лямкой рюкзака

Ранее появилась информация, что находящийся под стражей мужчина попытался свести счёты с жизнью в камере и был доставлен в специализированную больницу ФСИН.

Напомним, суд арестовал Фёдора Мехнина по обвинению в убийстве 12-летней Миланы в Ленинградской области. Тело девочки обнаружили в лесополосе на территории садового товарищества «Захожье». Неадекват напал на ребёнка и нанёс ей множественные ножевые ранения. Следователи заявили, что обвиняемый признал вину и дал показания.

Также сообщалось, что во время следственного эксперимента Мехнин показал обстоятельства произошедшего и указал место, где были спрятаны некоторые улики. Следователи отдельно осмотрели автомобиль, которым он пользовался. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.

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Николь Вербер
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