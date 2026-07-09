Убийца 12-летней девочки из Ленобласти пытался покончить с собой в СИЗО

Тем не менее он выжил и сейчас находится в специализированной больнице ФСИН. Также стало известно, что в момент задержания при подозреваемом обнаружили крупную сумму наличных. В его рюкзаке лежали три миллиона рублей. Как выяснилось, эти деньги он похитил у своих бизнес-партнёров, планируя впоследствии скрыться от правосудия.