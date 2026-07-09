Убийца 12-летней девочки из Ленобласти пытался покончить с собой в СИЗО
Обложка © VK / Фёдор Мехнин / VK / Поисково-спасательный отряд «Северо-Запад»
Арестованный за убийство 12-летней Миланы в Ленинградской области Фёдор Мехнин предпринял попытку свести счёты с жизнью в камере. О новых подробностях громкого дела стало известно РЕН ТВ.
Тем не менее он выжил и сейчас находится в специализированной больнице ФСИН. Также стало известно, что в момент задержания при подозреваемом обнаружили крупную сумму наличных. В его рюкзаке лежали три миллиона рублей. Как выяснилось, эти деньги он похитил у своих бизнес-партнёров, планируя впоследствии скрыться от правосудия.
Трагедия произошла на территории садового товарищества «Захожье», где Фёдор Мехнин являлся членом правления. В последние годы он вёл строительный бизнес в Петербурге и окрестностях, создав собственный бренд и собрав бригаду мастеров. Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал его на два месяца. Ранее Фёдор Мехнин на следственном эксперименте детально показал, как расправлялся со школьницей и прятал тело. На месте преступления мужчина признал вину и указал тайник с уликами. Следователи также осмотрели автомобиль, на котором фигурант передвигался в момент совершения преступления.
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