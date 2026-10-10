Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 октября, 16:23

Петербурженка могла напоить сына уксусом из-за проблем с психикой на фоне работы

Обложка © SHOT

Обложка © SHOT

У многодетной матери, которая отравила 12-летнего сына 70-процентным уксусом, в последнее время были серьёзные проблемы на работе. Как сообщает SHOT, близкие женщины предполагают, что постоянный стресс мог сказаться на её психическом состоянии.

41-летняя Валентина работала в выставочном зале и руководила организацией. По словам близких, в последнее время она сталкивалась с трудностями на работе.

Пострадавший ребёнок остаётся в тяжёлом состоянии. После отравления его ввели в искусственную кому.

Женщину и ребёнка нашли убитыми в Петербурге, задержан 21-летний подозреваемый
Женщину и ребёнка нашли убитыми в Петербурге, задержан 21-летний подозреваемый

Напомним, 41-летняя женщина напоила 12-летнего сына 70-процентным уксусом. После этого многодетная мать пыталась утопить ребёнка в Дудергофском озере. Она задержана.

Больше новостей о резонансных уголовных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Дети
  • Только на LIFE
  • Криминал
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar