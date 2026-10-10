Петербурженка могла напоить сына уксусом из-за проблем с психикой на фоне работы

У многодетной матери, которая отравила 12-летнего сына 70-процентным уксусом, в последнее время были серьёзные проблемы на работе. Как сообщает SHOT, близкие женщины предполагают, что постоянный стресс мог сказаться на её психическом состоянии.

41-летняя Валентина работала в выставочном зале и руководила организацией. По словам близких, в последнее время она сталкивалась с трудностями на работе.

Пострадавший ребёнок остаётся в тяжёлом состоянии. После отравления его ввели в искусственную кому.

Напомним, 41-летняя женщина напоила 12-летнего сына 70-процентным уксусом. После этого многодетная мать пыталась утопить ребёнка в Дудергофском озере. Она задержана.