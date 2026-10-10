Мать напоила 12-летнего сына уксусом и пыталась утопить в озере в Петербурге

В Санкт-Петербурге заключили под стражу женщину, обвиняемую в попытке убить собственного 12-летнего сына возле Дудергофского озера. По данным объединённой пресс-службы городских судов, мальчик смог самостоятельно выбраться из воды после покушения матери и остался жив.

В Петербурге арестовали мать за попытку отравить и утопить 12-летнего сына. Видео © Telegram/Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Как полагает следствие, петербурженка заранее приобрела 70-процентную уксусную кислоту, намереваясь расправиться с ребёнком. Женщина понимала опасность своих действий и подготовилась к преступлению. Оказавшись с сыном на участке возле водоёма, она насильно влила ему жидкость в рот и облила лицо.

После этого обвиняемая попыталась утопить школьника. Она погрузила его в воду, а затем скрылась, оставив ребёнка одного. Несмотря на произошедшее, мальчику удалось выбраться на берег и выжить.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. На заседании суда фигурантка признала вину лишь частично. Ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 декабря 2026 года.

Ранее Life.ru сообщал о другом нападении матери на собственного сына в Санкт-Петербурге. Вечером 4 июля женщина ударила подростка ножом в шею во время внезапной ссоры на Северном проспекте. Благодаря своевременной медицинской помощи мальчик выжил. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.