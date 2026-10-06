«Не смог сдержать эмоций»: В России попался ещё один расчленитель с телом в гараже

В Тольятти задержали 54-летнего местного жителя после того, как в его гараже нашли фрагменты тела женщины. По данным ГУ МВД России по Самарской области, мужчина рассказал полицейским, что во время конфликта задушил знакомую, а затем попытался скрыть следы преступления.

О случившемся оперативники узнали в конце сентября. Проверяя полученную информацию, сотрудники уголовного розыска осмотрели помещение в гаражно-строительном кооперативе на улице Комсомольской.

«Сотрудники полиции осмотрели гараж и обнаружили фрагменты тела человека. Эксперты установили их идентичность с биологическим материалом местной жительницы 1971 года рождения», — уточнили в главке полиции.

Собственника гаражного бокса задержали. Ранее мужчина судим не был. На допросе он призналяс, что «не смог сдержать эмоций и задушил знакомую женщину», а потом расчленил её и спрятал. Мужчину доставили в следственный отдел. Сотрудники уголовного розыска продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Днём ранее Life.ru рассказывал о похожем преступлении в Нижнем Новгороде, где в кузове «Газели» нашли останки двух женщин. Подозреваемый попытался убежать от полицейских во время досмотра машины, однако его задержали. В багаже обнаружили останки жертв, спрятанные в чемоданах, рюкзаках, пакетах и сумках. Позднее по адресу, связанному с первыми двумя погибшими, нашли тело третьей женщины. По данным МВД, мужчина признался в содеянном, а фургон арендовал, чтобы вывезти останки в лес.