Маньяки в прайме: Криминалист объяснил резкий всплеск расчленёнок аномалиями погоды

На фоне громких убийств в Москве и Нижнем Новгороде криминалист Михаил Игнатов назвал несколько возможных объяснений преступлений с расчленением. В беседе с Life.ru он предположил, что сезонные изменения и резкое похолодание могут влиять на состояние некоторых людей.

По словам специалиста, в случае расчленения преступник часто просто пытается скрыть следы, затруднить обнаружение останков и установление личности погибшего. Другую возможную причину криминалист связывает с психическим состоянием убийцы. По его версии, осенний период и погодные изменения могут сопровождаться обострением расстройств у отдельных людей.

Весна и осень — это всегда традиционный всплеск преступности, связанной с убийствами против личности, тем более с расчленением. А ощутимо похолодало у нас именно в последние дни. Расчленять будет кто? Или матёрый убийца, чтобы операм потом пришлось долго и нудно устанавливать личность погибшего, чтобы максимально затруднить дело. Или второй вариант — человек имеет психическое расстройство, и ему просто пришло в голосу, что надо ещё и расчленить, поиздеваться над телом. То есть это такой своеобразный обряд у психически ненормальных людей. Михаил Игнатов Криминалист

И холодная погода добавляет рисков — нормальному человеку осенью есть чем заняться, говорит Игнатов, чего не скажешь о тех, кто имеет отклонения.

Однако эксперт подчеркнул, что объяснять каждое убийство психическим заболеванием нельзя: «Убить может и абсолютно здоровый человек, который отдаёт отчёт своим действиям и находится в здравом уме». Чтобы разобраться в произошедшем, необходимо учитывать мотив и обстоятельства, предшествовавшие преступлению.

Говоря о мерах предосторожности, собеседник посоветовал избегать совместного употребления алкоголя с малознакомыми людьми, не соглашаться сразу идти к ним домой и не отправляться с ними в безлюдные места. «На лбу ведь не написано, какой это человек и какие у него планы в отношении вас. Так что себя надо беречь», — отметил он.

Криминалист также призвал врачей и правоохранительные органы уделять внимание ситуациям, в которых человек представляет реальную опасность для окружающих. По его оценке, раскрытию подобных преступлений часто помогают оставленные подозреваемыми многочисленные следы и улики.

Напомним, два громких преступления произошла в последние дни в Москве и Нижнем Новгороде. В Москве 47-летний Теймураз Гогиашвили убил 19-летнюю девушку в гараже, а затем — её мать и свою возлюбленную. Тело женщины он расчленил и прокрутил через мясорубку. Сегодня ему избирают меру пресечения.