В Нижнем Новгороде нашли ещё тело после обнаружения «Газели» с двумя женщинами

Ещё одно тело обнаружено в Нижнем Новгороде после остановки сотрудниками ГАИ «Газели» с двумя расчленёнными женщинами. Речь идёт об их родственнике.

По данным «Базы», мужчину нашли по адресу проживания, связанному с первыми двумя жертвами неизвестного.

Напомним, страшная находка была сделана в кузове «Газели» после, казалось бы, обычной остановки для проверки документов. Пока сотрудник ГАИ общался с водителем, пассажир внезапно выбежал из машины и скрылся в неизвестном направлении. Тела девушки и пожилой женщины лежали в пакетах.