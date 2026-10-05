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Опубликовано 5 октября, 15:01

В Нижнем Новгороде нашли ещё тело после обнаружения «Газели» с двумя женщинами

Сотрудник Следственного комитета России. Обложка © Life.ru

Сотрудник Следственного комитета России. Обложка © Life.ru

Ещё одно тело обнаружено в Нижнем Новгороде после остановки сотрудниками ГАИ «Газели» с двумя расчленёнными женщинами. Речь идёт об их родственнике.

По данным «Базы», мужчину нашли по адресу проживания, связанному с первыми двумя жертвами неизвестного.

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Напомним, страшная находка была сделана в кузове «Газели» после, казалось бы, обычной остановки для проверки документов. Пока сотрудник ГАИ общался с водителем, пассажир внезапно выбежал из машины и скрылся в неизвестном направлении. Тела девушки и пожилой женщины лежали в пакетах.

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Матвей Константинов
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