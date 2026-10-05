В Нижнем Новгороде в «Газели» нашли расчленённые тела двух женщин

В Нижнем Новгороде обычная «Газель» скрывала внутри два расчленённых женских тела. Страшную находку сделал сотрудник ГАИ, остановивший автомобиль возле Борского моста. Пока правоохранитель проверял документы водителя, пассажир резко выбежал из машины и скрылся в неизвестном направлении. Оказалось, не просто так.

По данным SHOT, тела лежали в пакетах. Предположительно, они принадлежат пожилой женщине и 18-летней девушке. По словам водителя, он был нанят и о содержимом груза ничего не знал. На месте работают сотрудники МВД и Следкома.

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