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Опубликовано 5 октября, 14:44

В Нижнем Новгороде в «Газели» нашли расчленённые тела двух женщин

Автомобиль Следственного комитета России. Обложка © Life.ru

Автомобиль Следственного комитета России. Обложка © Life.ru

В Нижнем Новгороде обычная «Газель» скрывала внутри два расчленённых женских тела. Страшную находку сделал сотрудник ГАИ, остановивший автомобиль возле Борского моста. Пока правоохранитель проверял документы водителя, пассажир резко выбежал из машины и скрылся в неизвестном направлении. Оказалось, не просто так.

По данным SHOT, тела лежали в пакетах. Предположительно, они принадлежат пожилой женщине и 18-летней девушке. По словам водителя, он был нанят и о содержимом груза ничего не знал. На месте работают сотрудники МВД и Следкома.

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Матвей Константинов
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