Убийца Елены Церетели расчленил её и прокрутил части тела через мясорубку

47-летний Теймураз Гогиашвили после убийства Елены Церетели и её дочери расчленил тело женщины и прокрутил части тела через мясорубку. Новые подробности двойного убийства приводит SHOT.

По данным Telegram-канала, Дарью мужчина заманил в гараж под предлогом заехать по делам и забрать вещи. Там он убил девушку и расчленил её тело.

После этого Гогиашвили вернулся в квартиру на Жулебинском бульваре, где выстрелил Елене Церетели в голову. Затем тело женщины было расчленено. Часть останков подозреваемый пропустил через мясорубку. Вместе пара жила почти семь лет — с 2020 года.

Ранее Life.ru писал, что Гогиашвили на допросе отрицал корыстный мотив двойного убийства и называл причиной бытовую ссору. При этом следствие квалифицировало преступление как убийство двух лиц из корыстных побуждений.