Подозреваемого в убийстве Церетели привезли в наручниках на место преступления

Подозреваемого в убийстве Елены Церетели и её дочери Теймураза Гогиашвили доставили на следственные действия в московский район Жулебино. Мужчину привезли в наручниках к дому, где произошло преступление. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, Теймураза привезли к дому на Жулебинском бульваре. Сейчас подъезд оцепили. Подозреваемый отвечает на вопросы следователей и даёт показания.

После работы в квартире следственная группа должна продолжить действия в гараже. Там ранее нашли тело 19-летней Дарьи. После осмотра помещения оперативники заварили дверь.