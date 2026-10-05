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Регион
Опубликовано 5 октября, 01:08

Подозреваемого в убийстве Церетели привезли в наручниках на место преступления

Обложка © Пресс-служба Росгвардии

Обложка © Пресс-служба Росгвардии

Подозреваемого в убийстве Елены Церетели и её дочери Теймураза Гогиашвили доставили на следственные действия в московский район Жулебино. Мужчину привезли в наручниках к дому, где произошло преступление. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, Теймураза привезли к дому на Жулебинском бульваре. Сейчас подъезд оцепили. Подозреваемый отвечает на вопросы следователей и даёт показания.

После работы в квартире следственная группа должна продолжить действия в гараже. Там ранее нашли тело 19-летней Дарьи. После осмотра помещения оперативники заварили дверь.

Пожизненное для расчленителя: что грозит убийце Елены Церетели и её дочери
Пожизненное для расчленителя: что грозит убийце Елены Церетели и её дочери

Как писал Life.ru, 47-летнего предпринимателя и фитнес-тренера задержали в Воронежской области. Вместе с ним сотрудники правоохранительных органов схватили 40-летнюю женщину. Следствие проверяет её возможную причастность к убийству. 3 октября в квартире на Жулебинском бульваре обнаружили расчленённое тело 53-летней Елены Церетели. Утром 4 октября стало известно, что в гараже, которым пользовался мужчина в Новой Москве, обнаружили тело дочери погибшей и схрон оружия. Позже задержанный признался в обоих убийствах. По его словам, сначала он расправился с девушкой, а затем убил её мать.

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Лия Мурадьян
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