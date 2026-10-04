Пожизненное для расчленителя: что грозит убийце Елены Церетели и её дочери

Подозреваемый в убийстве женщины и её 19-летней дочери в Москве может получить пожизненный срок, если обвинение подтвердится, считает юрист Алексей Петропольский.

По его словам, убийство двух человек предусматривает от восьми до 20 лет заключения либо пожизненное лишение свободы. При этом неважно, погибли жертвы одновременно или в разное время. В беседе с «Абзацем» эксперт пояснил, что убийство ради сокрытия другого преступления станет дополнительным основанием для квалификации обвинения.

Отдельную ответственность, по его оценке, могут повлечь надругательство над телом и незаконное хранение оружия. При этом расчленение после смерти само по себе не означает, что убийство совершено с особой жестокостью. Наличие иностранного вида на жительство не изменит порядок разбирательства: дело будут рассматривать по российскому законодательству.