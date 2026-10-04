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Опубликовано 4 октября, 16:08

Пожизненное для расчленителя: что грозит убийце Елены Церетели и её дочери

Юрист Петропольский: Убийце Елены Церетели и её дочери грозит пожизненное

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Подозреваемый в убийстве женщины и её 19-летней дочери в Москве может получить пожизненный срок, если обвинение подтвердится, считает юрист Алексей Петропольский.

Росгвардия показала момент задержания убийцы Елены Церетели и её дочери
Росгвардия показала момент задержания убийцы Елены Церетели и её дочери

По его словам, убийство двух человек предусматривает от восьми до 20 лет заключения либо пожизненное лишение свободы. При этом неважно, погибли жертвы одновременно или в разное время. В беседе с «Абзацем» эксперт пояснил, что убийство ради сокрытия другого преступления станет дополнительным основанием для квалификации обвинения.

Отдельную ответственность, по его оценке, могут повлечь надругательство над телом и незаконное хранение оружия. При этом расчленение после смерти само по себе не означает, что убийство совершено с особой жестокостью. Наличие иностранного вида на жительство не изменит порядок разбирательства: дело будут рассматривать по российскому законодательству.

«Мотив — ссора»: Задержанный объяснил убийство Елены Церетели и её дочери в Москве
«Мотив — ссора»: Задержанный объяснил убийство Елены Церетели и её дочери в Москве

Напомним, 3 октября в квартире на Жулебинском бульваре обнаружили расчленённое тело 53-летней Елены Церетели. Её 47-летнего сожителя задержали в Воронежской области. Утром 4 октября стало известно, что в гараже, которым он пользовался в Новой Москве, нашли тело дочери погибшей и схрон оружия. Позднее задержанный признался в обоих убийствах, заявив, что сначала расправился с девушкой, а затем с её матерью.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Борис Эльфанд
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