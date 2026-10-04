Задержан подозреваемый в убийстве и расчленении женщины в столичном Жулебино
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Полиция задержала в Воронежской области 47-летнего мужчину, которого подозревают в особо тяжком преступлении в московской квартире на Жулебинском бульваре. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По её словам, мужчину обнаружили сотрудники уголовного розыска московского главка вместе с оперативниками Юго-Восточного округа. При задержании силовую поддержку полиции оказали бойцы Росгвардии. Подозреваемого планируют доставить в Москву, после чего его передадут следственным органам.
Напомним, в квартире на Жулебинском проспекте в Москве обнаружили расчленённое тело женщины. В убийстве подозревают сожителя погибшей, который успел скрыться до приезда правоохранителей. В мешках лежало предполагаемое орудие убийства — кухонный тесак. Соседи погибшей рассказали, что ничего подозрительного не слышали. Несколько раз видели женщину в подъезде. Сожителя, которого подозревают в убийстве, вспомнить не смогли.
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