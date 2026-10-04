Росгвардия показала момент задержания убийцы Елены Церетели и её дочери
Обложка © пресс-служба Росгвардии
Росгвардия показала момент задержания 47-летнего Теймураза Гогиашвили, который зверски расправился с Еленой Церетели в московской квартире, а также убил её дочь и спрятал тело в гараже. Поймали преступника в Воронежской области и доставили в столицу.
Задержание подозреваемого в двойном убийстве. Видео © пресс-служба Росгвардии
«Сотрудники СОБР «Столица» Главного управления Росгвардии по городу Москве оказали силовую поддержку столичным оперативникам при задержании в Воронежской области 47-летнего мужчины, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления», — уточнили в ведомстве.
Ранее Life.ru сообщал, что подозреваемого в убийстве Елены Церетели и её дочери задержали в Воронежской области и доставили в Москву. Им оказалася 47-летний Теймураз Гогиашвили. Известно, что у него были долги на 42 млн рублей. По данным столичного СК, вместе с мужчиной при задержании находилась женщина 1986 года рождения — её проверяют на причастность к преступлению. Тело дочери погибшей обнаружили в гараже в Новой Москве, которым пользовался подозреваемый. Саму Елену нашли расчленённой в московской квартире. Она была экс-супругой известного ресторатора. Предположительно, подозреваемый был сожителем Елены. Мотивом расправы он назвал ссору.
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