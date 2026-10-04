Аванс на 42 млн: У убийцы Елены Церетели и её дочери нашёлся крупный долг

Задержанный по подозрению в двойном убийстве в Москве Теймураз Гогиашвили задолжал тульскому предприятию более 42 млн рублей по договору. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющиеся в распоряжении агентства документы.

Иск к индивидуальному предпринимателю подало АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова». Требования касались возврата неотработанного аванса.

«Требования заявителя были удовлетворены частично, с ответчика взыскана сумма неотработанного аванса в размере 42 110 000 рублей, расходов по уплате арбитражного сбора 570 000 рублей», — говорится в материалах дела.

Гогиашвили на рассмотрение спора не явился. Арбитраж рассмотрел заявление предприятия в его отсутствие и частично удовлетворил требования истца.

Ранее Life.ru сообщал, что подозреваемого в убийстве Елены Церетели и её дочери задержали в Воронежской области и доставили в Москву. По данным столичного СК, вместе с мужчиной находилась женщина 1986 года рождения — её проверяют на причастность к преступлению. Тело дочери погибшей обнаружили в гараже в Новой Москве, которым пользовался подозреваемый. Саму Елену нашли разрубленной на куски в московской квартире. Она была экс-супругой известного ресторатора. Предположительно, подозреваемый был сожителем Елены, его мотивы выясняются.