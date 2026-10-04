«Мотив — ссора»: Задержанный объяснил убийство Елены Церетели и её дочери в Москве

Бытовой конфликт мог стать мотивом убийства предпринимательницы и её 19-летней дочери в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах со ссылкой на слова задержанного.

«С его слов, мотив убийства — ссора», — рассказал собеседник агентства.

Речь идёт о деле об убийстве женщины, чьи останки 3 октября обнаружили в квартире на Жулебинском бульваре. Позднее следователи нашли тело её дочери в гараже в Новой Москве, которым пользовался сожитель погибшей.

Подозреваемого задержали в Воронежской области и доставили в Москву. Вместе с ним находилась женщина 1986 года рождения, её возможную причастность к преступлению сейчас проверяют следователи.

По данным СМИ, задержанный — 47-летний Теймураз Гогиашвили, сожитель погибшей предпринимательницы. Следствие продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего.

Ранее Life.ru сообщал, что в гараже сожителя убитой Елены Церетели нашли тело её 19-летней дочери. Там же обнаружили схрон оружия, после чего следователи продолжили осмотр помещения. Самого мужчину к этому моменту уже задержали в Воронежской области и доставили в Москву.