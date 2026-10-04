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Регион
Опубликовано 4 октября, 14:20

«Мотив — ссора»: Задержанный объяснил убийство Елены Церетели и её дочери в Москве

Подозреваемый назвал ссору мотивом двойного убийства в Москве

Обложка © MAX / Столичный СК

Обложка © MAX / Столичный СК

Бытовой конфликт мог стать мотивом убийства предпринимательницы и её 19-летней дочери в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах со ссылкой на слова задержанного.

«С его слов, мотив убийства — ссора», — рассказал собеседник агентства.

Речь идёт о деле об убийстве женщины, чьи останки 3 октября обнаружили в квартире на Жулебинском бульваре. Позднее следователи нашли тело её дочери в гараже в Новой Москве, которым пользовался сожитель погибшей.

Подозреваемого задержали в Воронежской области и доставили в Москву. Вместе с ним находилась женщина 1986 года рождения, её возможную причастность к преступлению сейчас проверяют следователи.

По данным СМИ, задержанный — 47-летний Теймураз Гогиашвили, сожитель погибшей предпринимательницы. Следствие продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего.

Аванс на 42 млн: У убийцы Елены Церетели и её дочери нашёлся крупный долг
Аванс на 42 млн: У убийцы Елены Церетели и её дочери нашёлся крупный долг

Ранее Life.ru сообщал, что в гараже сожителя убитой Елены Церетели нашли тело её 19-летней дочери. Там же обнаружили схрон оружия, после чего следователи продолжили осмотр помещения. Самого мужчину к этому моменту уже задержали в Воронежской области и доставили в Москву.

Больше новостей о преступлениях, расследованиях и задержаниях — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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