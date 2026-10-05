Ссора или кража: Убийца Елены Церетели и её дочки раскрыл на допросе мотив

Задержанный по делу об убийстве Елены Церетели и её 19-летней дочери Теймураз Гогиашвили утверждает, что корыстного мотива у него якобы не было. По его словам, речь идёт о бытовой ссоре, закончившейся трагедией. При этом он не пояснил, почему после расправы забрал часы и серёжки женщины и унёс с собой. Итоги допроса публикует СК РФ.

Место убийства и допрос. Видео © Telegram / СК РФ

«С его участием проведена проверка показаний в гараже на территории Новой Москвы и в квартире на Жулебинском бульваре, где он подтвердил ранее данные показания. Обвиняемый пояснил, что после совершения убийств он пытался скрыть следы, замывая кровь в помещениях», — отмечает ведомство.

Сейчас следствие ходатайствует об аресте обвиняемого. Ему предъявлено обвинение по ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершённое из корыстных побуждений) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов).

Напомним, 3 октября в квартире на Жулебинском бульваре в Москве обнаружили расчленённое тело 53-летней Елены Церетели, бывшей жены известного ресторатора. А в одном из гаражей нашли тело её дочери погибшей и схрон оружия. Гаражом владел предполагаемый 47-летний сожитель Елены Теймураз Гогиашвили. Его задержали в Воронежской области и доставили в столицу. Он пртзнался, что сначала расправился с дочерью елены, потом с ней самой.