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Регион
Опубликовано 5 октября, 18:34

Суд в Москве отправил в СИЗО убийцу Елены Церетели и её дочери

Кузьминский районный суд Москвы отправил в СИЗО Теймураза Гогиашвили, обвиняемого в убийстве Елены Церетели и её дочери. Об этом сообщил корреспондент Life.ru из зала суда.

Теймураз Гогиашвили в зале суда. Фото © Life.ru

Теймураз Гогиашвили в зале суда. Фото © Life.ru

Фигурант частично признал вину. Он пробудет под арестом минимум до 3 декабря 2026 года.

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Ранее стали известны новые подробности убийства Елены Церетели и её дочери. Оказалось, что после убийства своей сожительницы Теймураз Гогиашвили прокрутил через мясорубку части её тела.

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Матвей Константинов
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