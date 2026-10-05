Суд в Москве отправил в СИЗО убийцу Елены Церетели и её дочери

Кузьминский районный суд Москвы отправил в СИЗО Теймураза Гогиашвили, обвиняемого в убийстве Елены Церетели и её дочери. Об этом сообщил корреспондент Life.ru из зала суда.

Теймураз Гогиашвили в зале суда. Фото © Life.ru

Фигурант частично признал вину. Он пробудет под арестом минимум до 3 декабря 2026 года.

Ранее стали известны новые подробности убийства Елены Церетели и её дочери. Оказалось, что после убийства своей сожительницы Теймураз Гогиашвили прокрутил через мясорубку части её тела.