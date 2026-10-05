Появилось видео досмотра «Газели» с телами двух женщин и допроса расчленителя
Обложка © Max / Ирина Волк
Следствие показало кадры досмотра фургона «Газель» в Нижнем Новгороде, в котором сотрудники ГАИ обнаружили останки женщин. Видео публикует официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Грузовик перевозил тела убитых в Нижнем Новгороде. Видео © Max / Ирина Волк
«В кузове были обнаружены чемоданы, рюкзаки, пакеты и сумки. Водитель пояснил, что это личные вещи его пассажира. Тот занервничал, а затем внезапно побежал от сотрудников полиции, но был задержан. При досмотре в багаже пассажира обнаружены останки людей», — говорится в тексте.
На кадры попал и допрос самого расчленителя после задержания — он закован в наручники.
Напомним, в кузове «Газели», остановленной сотрудниками ГАИ в Нижнем Новгороде для проверки документов, нашли тела девушки и пожилой женщины. Они лежали в пакетах. Пассажир фургона скрылся в неизвестном направлении. Позже было обнаружено ещё одно тело. Его нашли по адресу проживания, связанному с первыми двумя жертвами. Подозреваемого удалось разыскать. В содеянном он сознался. Фургон с водителем мужчина арендовал, чтобы вывезти останки в лес.
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