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Регион
Опубликовано 5 октября, 16:10

Появилось видео досмотра «Газели» с телами двух женщин и допроса расчленителя

Обложка © Max / Ирина Волк

Обложка © Max / Ирина Волк

Следствие показало кадры досмотра фургона «Газель» в Нижнем Новгороде, в котором сотрудники ГАИ обнаружили останки женщин. Видео публикует официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Грузовик перевозил тела убитых в Нижнем Новгороде. Видео © Max / Ирина Волк

«В кузове были обнаружены чемоданы, рюкзаки, пакеты и сумки. Водитель пояснил, что это личные вещи его пассажира. Тот занервничал, а затем внезапно побежал от сотрудников полиции, но был задержан. При досмотре в багаже пассажира обнаружены останки людей», — говорится в тексте.

На кадры попал и допрос самого расчленителя после задержания — он закован в наручники.

Нижегородский расчленитель был задержан с телами 2 женщин и раскрыл, где прячет третью
Нижегородский расчленитель был задержан с телами 2 женщин и раскрыл, где прячет третью

Напомним, в кузове «Газели», остановленной сотрудниками ГАИ в Нижнем Новгороде для проверки документов, нашли тела девушки и пожилой женщины. Они лежали в пакетах. Пассажир фургона скрылся в неизвестном направлении. Позже было обнаружено ещё одно тело. Его нашли по адресу проживания, связанному с первыми двумя жертвами. Подозреваемого удалось разыскать. В содеянном он сознался. Фургон с водителем мужчина арендовал, чтобы вывезти останки в лес.

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Татьяна Миссуми
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