Появилось видео досмотра «Газели» с телами двух женщин и допроса расчленителя

«В кузове были обнаружены чемоданы, рюкзаки, пакеты и сумки. Водитель пояснил, что это личные вещи его пассажира. Тот занервничал, а затем внезапно побежал от сотрудников полиции, но был задержан. При досмотре в багаже пассажира обнаружены останки людей», — говорится в тексте.