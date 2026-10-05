Нижегородский расчленитель был задержан с телами 2 женщин и раскрыл, где прячет третью

В Нижегородской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве трёх женщин. Тело сожительницы он спрятал в подвале частного дома, а останки её матери и дочери вёз в лес, сообщает региональный СК. Возбуждены уголовные дела об убийстве нескольких лиц.

«3 октября 2026 года обвиняемый, скрывавшийся от правоохранительных органов, находясь в посёлке Неклюдово Борского района Нижегородской области, в ходе конфликта со своей сожительницей нанес ей несколько ударов монтировкой по голове. От полученных повреждений женщина скончалась», — уточнили в ведомстве версию следствия.

Затем, как утверждает следствие, подозреваемый рассказал о преступлении матери и дочери потерпевшей. Их он убил, чтобы те не донесли в полицию. Орудием распарвы также стала монтировка. Мужчина расфасовал останки по пакетам, арендовал фургон и попросил довезти его до леса. Там он собирался закопать тела.

Задержанный частично признал вину. Следствие ходатайствует о его заключении под стражу. Расследование ведут военные следственные органы СК России.