Убитые нижегородским расчленителем женщины были забиты монтировкой
Сотрудники Следственного комитета России. Обложка © Life.ru
Три женщины, ставшие жертвами расчленителя из Нижнего Новгорода, были забиты монтировкой. Об этом пишет «База» со ссылкой на источник.
Фигурант был в бегах и опасался, что сожительница, её мать и дочь раскроют местоположение мужчины.
Напомним, жуткую находку сделал сотрудник ГАИ, остановивший «Газель» для проверки документов. Как только правоохранитель начал общаться с водителем, пассажир выбежал из машины и скрылся в неизвестном направлении. В кузове автомобиля нашли пакеты с расчленёнными телами двух женщин. Позднее по месту жительства, связанному с жертвами, нашли ещё одно тело.
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