Нижегородский расчленитель был в бегах и убил троих, опасаясь, что его раскроют

Нижегородский расчленитель, скрывавшийся от правоохранителей, мог расправиться с тремя женщинами, опасаясь, что его местонахождение раскроют полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, беглец некоторое время жил у знакомой. Во время конфликта он убил женщину, после чего решил, что её мать и дочь могут обратиться к силовикам. Тогда мужчина отправился к ним и также расправился с обеими.

Тела двух последних жертв он расчленил, поместил в пакеты и решил вывезти в лес. Для перевозки был нанят водитель грузовой «Газели», который не знал о содержимом груза. По дороге автомобиль остановили сотрудники полиции. Именно после проверки машины правоохранители обнаружили останки.

Напомним, жуткую находку обнаружили в кузове «Газели», которую сотрудники ГАИ остановили для обычной проверки документов. Пока инспектор разговаривал с водителем, находившийся в машине пассажир неожиданно выскочил наружу и убежал. В грузовом отсеке полицейские нашли упакованные в пакеты тела молодой девушки и пожилой женщины. После этого было найдено ещё одно тело.