В Петербурге нашли две записки подозреваемого в убийстве женщины и внука

В Санкт-Петербурге обнаружили две записки, предположительно оставленные мужчиной, которого разыскивают по делу об убийстве 58-летней женщины и её двухлетнего внука. Первое письмо нашли на месте преступления, второе — в другой квартире подозреваемого. Об этом сообщает «Фонтанка».

В первой записке 40-летний мужчина попытался объяснить своё отношение к происходившему в семье. По данным издания, он жаловался, что сожительница якобы заставляла его проводить выходные с ребёнком, пока сама отдыхала. Кроме того, автор письма сомневался в своём отцовстве.

Второе послание оперативники обнаружили в квартире подозреваемого неподалёку от места трагедии. Дверь пришлось вскрыть, однако мужчины внутри не оказалось. В записке, адресованной родителям из Гатчины, он прощался с близкими и указал счета, на которых хранятся его деньги. Местонахождение разыскиваемого пока неизвестно.

Тела женщины и мальчика нашли после того, как мать ребёнка смогла спастись от нападения и позвать на помощь. Как ранее писал Life.ru, трагедия произошла в доме на улице Комиссара Грушко. По предварительной информации, мужчина напал на сожительницу, но ей удалось выбраться из квартиры через окно первого этажа.

Подозреваемый работает учителем математики в одной из петербургских школ. Его 32-летняя сожительница преподаёт там историю и обществознание, а погибшая мать женщины работала учителем английского языка в Курганской области. Об этом также стало известно «Фонтанке».

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух человек, в том числе малолетнего, и покушении на убийство. Назначены судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Версия о возможной гибели самого подозреваемого официально не подтверждена.

Ранее Life.ru сообщал о другом двойном убийстве в Петербурге. В начале октября на Васильевском острове погибли 61-летняя женщина и её восьмилетний приёмный сын. Следователи задержали 21-летнего студента, а позднее суд отправил его под стражу. По данным следствия, причиной преступления стала ревность молодого человека к младшему брату.