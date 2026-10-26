Петербурженка едва спаслась от сожителя с молотком, убившего её мать и сына
Жителя Петербурга подозревают в убийстве женщины и двухлетнего ребёнка
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В Санкт-Петербурге разыскивают мужчину, подозреваемого в убийстве двухлетнего ребёнка и пожилой женщины. По предварительным данным, он также пытался расправиться со своей сожительницей, однако той удалось спастись, выпрыгнув из окна первого этажа. Об этом сообщает телеканал 78.ru.
Трагедия произошла в квартире дома на улице Комиссара Грушко. По информации телеканала, мужчина напал на мать своей возлюбленной и её маленького ребёнка. Оба погибли.
Когда петербурженка вернулась домой, злоумышленник, предположительно, набросился на неё с молотком. Женщине удалось вырваться и покинуть квартиру через окно первого этажа.
На помощь пострадавшей пришли соседи, которые вызвали полицию. Прибывшие правоохранители обнаружили тела погибших. Подозреваемому удалось скрыться, сейчас его местонахождение устанавливают. Обстоятельства произошедшего и мотивы предполагаемого преступления выясняются.
Ранее Life.ru сообщал о другом двойном убийстве в Санкт-Петербурге, жертвами которого стали 61-летняя женщина и восьмилетний ребёнок. Преступление произошло 3 октября в квартире на Наличной улице. По версии следствия, подозреваемый напал на потерпевших во время бытового конфликта. Мужчину задержали, было возбуждено уголовное дело.