В Подмосковье нашли тело чтеца храма, убитого дядей из-за наследства

В подмосковном Пушкино арестовали 55-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве 33-летнего племянника из-за многолетнего спора о наследстве. Перед трагедией молодой человек выиграл у родственника четыре судебных разбирательства по поводу недвижимости, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По версии следствия, преступление произошло 12 октября в доме на проезде Пришвина. Во время очередного конфликта мужчина несколько раз ударил племянника шилом, после чего вывез его тело в лесополосу и сбросил в коллектор. Позднее обвиняемый признался в содеянном, объяснив свой поступок затяжной ссорой из-за имущества.

Погибшим оказался Даниил Андрюков, служивший чтецом в храме Успения Пресвятой Богородицы в Елохино. Утром 12 октября он вышел из дома на работу и перестал выходить на связь. После обращения супруги в полицию к поискам подключились правоохранители, волонтёры «ЛизаАлерт» и местные жители.

Причиной семейной вражды стала половина дома и земельного участка, подаренная Даниилу бабушкой. Дядя пытался оспорить дарственную, однако все четыре гражданских дела завершились в пользу племянника. Последнее решение суда было вынесено 28 сентября, незадолго до его исчезновения.

Мужчине предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Суд заключил его под стражу. Следователи назначили необходимые экспертизы и продолжают устанавливать обстоятельства преступления.

Ранее Life.ru рассказывал о подробностях гибели Даниила Андрюкова и показаниях его супруги Ксении. Женщина утверждала, что после исчезновения мужа его дядя несколько дней продолжал жить как обычно. При этом родственники делили один дом, но пользовались разными входами.