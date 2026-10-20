Спор за половину дома закончился убийством: В Подмосковье о дядя расправился с церковным чтецом

В подмосковном Пушкине 33-летнего чтеца старообрядческой церкви Даниила Андрюкова нашли мёртвым после нескольких дней поисков. В убийстве обвиняют его родного дядю, с которым погибший долгое время судился из-за доли в семейном доме. Подробности трагедии MSK1.RU рассказала супруга погибшего Ксения.

По словам женщины, утром 12 октября муж отправился на работу и бесследно исчез. Последний раз он появлялся в Telegram около 07:20. Почти неделю Даниила искали полицейские и волонтёры, пока следствие не вышло на его родственника.

Дядю погибшего задержали 16 октября. Как утверждает Ксения, мужчина признался следователям, что нанёс племяннику несколько ударов шилом, после чего вывез и спрятал тело. По словам вдовы, позднее подозреваемый сбросил останки в люк.

Причиной конфликта мог стать затянувшийся имущественный спор. Бабушка Даниила подарила внуку половину дома, однако его дядя на протяжении двух лет пытался оспорить дарственную через суд. При этом родственники продолжали жить под одной крышей, но в разных частях здания с отдельными входами.

Особенно потрясло Ксению поведение подозреваемого после исчезновения мужа. По её словам, мужчина несколько дней продолжал жить как обычно, а она до самого задержания ежедневно встречала его возле дома. Женщина считает, что помимо имущественного спора причиной преступления могла стать личная неприязнь. Эта версия официально пока не подтверждена.

Погибший активно участвовал в церковной жизни: служил чтецом, пел в храме, преподавал в воскресной школе и писал статьи для газеты «Старообрядец». Также он учился в магистратуре Общецерковной аспирантуры и докторантуры, интересовался историей родного города.

По информации MSK1.RU, в отношении родственника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Ему может грозить от шести до 15 лет лишения свободы. Окончательные обстоятельства и мотив преступления предстоит установить следствию.

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