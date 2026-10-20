Убийцы криптобизнесмена Новака устроили вечеринку на месте преступления, чтобы замести следы

Обвиняемые в убийстве криптобизнесмена Романа Новака и его супруги Анны устроили вечеринку на вилле в ОАЭ, где, по версии следствия, расправились с парой. На организацию праздника они потратили почти 10 миллионов рублей, чтобы скрыть следы преступления. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Юрий Яшков.

«Злоумышленники после совершения преступления и избавления от тел организовали там вечеринку, которая обошлась им в почти 10 миллионов рублей», — сообщил представитель СК.

По словам Яшкова, гостей приглашали через интернет за деньги. При этом сами участники праздника даже не подозревали, зачем на самом деле их собрали на вилле. Многие предполагали, что мероприятие организовал производитель виски в рекламных целях.

История началась 2 октября 2025 года, когда супруги Новак отправились из Дубая на встречу с предполагаемыми инвесторами в город Хатта и перестали выходить на связь. Позднее Следственный комитет официально подтвердил их убийство. По версии следствия, предпринимателя и его жену похитили ради вымогательства криптовалюты, а после неудачной попытки получить деньги убили.

В ноябре петербургский суд арестовал Константина Шахта, одного из главных фигурантов дела. Вместе с ним под стражу отправили Юрия Шарыпова и Владимира Далекина. Как выяснил Life.ru, Шахт ранее работал в системе ФСИН и имел судимость за наркопреступление. Ещё несколько человек, по данным следствия, помогали предполагаемым исполнителям с организацией похищения.

Позднее один из обвиняемых, Владимир Далекин, рассказал о подготовке преступления и слежке за предпринимателем. По его словам, участники группы несколько раз приезжали в Дубай, изучали передвижения Новака и наблюдали за его автомобилями. На каждую такую поездку предполагаемый организатор выделял около 10 тысяч долларов.

Последние изменения в деле произошли осенью. 16 октября стало известно о смерти Далекина, который скончался после продолжительной болезни. По словам Яшкова, расследование в отношении Юрия Шарыпова завершено, материалы готовят к передаче в суд. Кроме того, следствие считает, что за убийством стоял заказчик, передавший исполнителям около 800 тысяч долларов. Его личность пока устанавливается.