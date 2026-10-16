Один из убийц «друга» Дурова и его жены умер в петербургском СИЗО: названа причина

В следственном изоляторе Санкт-Петербурга скончался Владимир Далекин, проходивший обвиняемым по громкому делу об убийстве криптобизнесмена Романа Новака и его супруги Анны в Объединённых Арабских Эмиратах. Как рассказал руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по городу Юрий Яшков, причиной смерти мужчины стала продолжительная болезнь.

«Один из троих арестованных фигурантов Далекин скончался в следственном изоляторе после продолжительной болезни», — уточнил глава управления в беседе с РИА «Новости».

В рамках расследования об убийстве «друга» Павла Дурова российские правоохранители задержали нескольких подозреваемых. Основными фигурантами стали Константин Шахт, Юрий Шарыпов и Владимир Далекин. Всех троих заключили под стражу. При первоначальном рассмотрении вопроса об аресте Далекин полностью признал вину, Шарыпов — частично, а Шахт отрицал причастность к преступлению.