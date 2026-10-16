Один из убийц «друга» Дурова и его жены умер в петербургском СИЗО: названа причина
Один из обвиняемых в убийстве криптобизнесмена Новака умер в СИЗО в Петербурге
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В следственном изоляторе Санкт-Петербурга скончался Владимир Далекин, проходивший обвиняемым по громкому делу об убийстве криптобизнесмена Романа Новака и его супруги Анны в Объединённых Арабских Эмиратах. Как рассказал руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по городу Юрий Яшков, причиной смерти мужчины стала продолжительная болезнь.
«Один из троих арестованных фигурантов Далекин скончался в следственном изоляторе после продолжительной болезни», — уточнил глава управления в беседе с РИА «Новости».
В рамках расследования об убийстве «друга» Павла Дурова российские правоохранители задержали нескольких подозреваемых. Основными фигурантами стали Константин Шахт, Юрий Шарыпов и Владимир Далекин. Всех троих заключили под стражу. При первоначальном рассмотрении вопроса об аресте Далекин полностью признал вину, Шарыпов — частично, а Шахт отрицал причастность к преступлению.
Ранее Life.ru публиковал признания Владимира Далекина о подготовке нападения на супругов Новак. С его слов, участники преступления несколько раз приезжали в Дубай, чтобы проследить за передвижениями предпринимателя. По его словам, на организацию каждой поездки предполагаемый заказчик выделял значительные суммы, а расходы участников могли достигать десяти тысяч долларов. Супругов заманили на встречу под предлогом сделки с потенциальным инвестором. После убийства тела супругов расчленили. В январе 2026 года останки Романа Новака и его жены вернули в Петербург. А спустя несколько месяцев супругов похоронили на Смоленском кладбище в одной могиле.
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