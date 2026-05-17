«10 тысяч долларов на поездку»: Обвиняемый в убийстве «друга» Дурова раскрыл детали подготовки к расправе
Обвиняемый рассказал о слежке за расчленённым криптотрейдером Новаком в Дубае
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / t0r
Фигуранты дела об убийстве криптотрейдера Романа Новака и его жены Анны несколько раз летали в Дубай для наблюдения за супругами. Об этом в интервью Эдуарду Петрову для ИС «Вести» рассказал один из обвиняемых Владимир Далекин.
«Были поставлены задачи пронаблюдать движение потерпевшего, нахождение его транспортных средств на указанной парковке в офисном здании», — сказал он.
По словам Далекина, первые две поездки в ОАЭ были связаны исключительно со слежкой за Новаком. Как заявил фигурант дела, предполагаемый организатор преступления не экономил на расходах исполнителей. На каждую поездку участникам выделяли крупные суммы наличными.
«На дорогу давали, как суточные. Десять тысяч долларов каждый раз, на поездку», — рассказал Далекин
При этом личность предполагаемого заказчика похищения и убийства супругов пока официально не установлена следствием.
Напомним, что история вокруг криптотрейдера Романа Новака получила широкий резонанс осенью 2025 года. Тогда появились сообщения, что предприниматель, называвший себя другом Павла Дурова, исчез в Южной Африке после обвинений в мошенничестве на сотни миллионов долларов. Новак привлекал средства инвесторов через криптопроект Fintopio, который мог разрабатываться на Украине. Позже Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве после исчезновения супругов в ОАЭ. В рамках расследования были арестованы Константин Шахт, Юрий Шарыпов и Владимир Далекин. Фигуранты заранее арендовали виллу в Хатте и подготовили автомобили, а также оружие — ножи и топоры. Супругов заманили на встречу под предлогом переговоров с потенциальным инвестором. После убийства тела супругов расчленили. В январе 2026 года останки Романа Новака и его жены Анны доставили в Санкт-Петербург. А спустя несколько месяцев супругов похоронили на Смоленском православном кладбище в одной могиле.
