«10 тысяч долларов на поездку»: Обвиняемый в убийстве «друга» Дурова раскрыл детали подготовки к расправе

Фигуранты дела об убийстве криптотрейдера Романа Новака и его жены Анны несколько раз летали в Дубай для наблюдения за супругами. Об этом в интервью Эдуарду Петрову для ИС «Вести» рассказал один из обвиняемых Владимир Далекин.

«Были поставлены задачи пронаблюдать движение потерпевшего, нахождение его транспортных средств на указанной парковке в офисном здании», — сказал он.

По словам Далекина, первые две поездки в ОАЭ были связаны исключительно со слежкой за Новаком. Как заявил фигурант дела, предполагаемый организатор преступления не экономил на расходах исполнителей. На каждую поездку участникам выделяли крупные суммы наличными.

«На дорогу давали, как суточные. Десять тысяч долларов каждый раз, на поездку», — рассказал Далекин

При этом личность предполагаемого заказчика похищения и убийства супругов пока официально не установлена следствием.