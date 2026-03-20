Похоронили в одной могиле: Криптоблогер Новак и его жена упокоились на Смоленском кладбище

В Санкт-Петербурге простились с криптоблогером Романом Новаком и его супругой, убитыми в ОАЭ. По данным источников, близких к семье, их похоронили на Смоленском православном кладбище.

Церемония прошла без широкой огласки ещё 8 марта. Супругов похоронили в одной могиле. Родные принесли цветы, венки и зажгли лампады. Таким образом, история, которая началась с исчезновения семьи, завершилась похоронами в северной столице, пишет «КП-Петербург».

История Романа Новака и его жены получила широкий резонанс после их загадочного исчезновения осенью 2025 года. Супруги жили в ОАЭ и вели активную жизнь, связанную с криптовалютами. Новак позиционировал себя как успешный криптопредприниматель и блогер, демонстрируя в соцсетях дорогие поездки, отели и сделки. Однако его деятельность сопровождалась противоречивыми оценками. В России его связывали с возможными финансовыми махинациями и потерями инвесторов на сотни миллионов долларов, хотя официальных приговоров по этим эпизодам не было.

В начале ноября стало известно, что Новак и его жена пропали. Позже следствие установило, что за ними выехала организованная группа, которая отследила их местоположение в ОАЭ. Супругов похитили и удерживали, требуя доступ к криптокошелькам и перевод крупной суммы. По данным правоохранителей, после отказа или невозможности получить средства преступники убили пару.

Чтобы скрыть следы, тела были расчленены, останки залиты в бетон и спрятаны в разных частях пустыни. Также злоумышленники пытались запутать следствие, вывезя телефон Новака в другую страну .

В результате совместной работы правоохранительных органов удалось установить участников преступления. Сообщалось, что подозреваемые были задержаны и этапированы в Россию, где помещены под стражу. История стала одним из самых громких криминальных дел с участием россиян за рубежом.