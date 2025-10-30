«‎Друг Дурова» скрылся в Африке с $500 млн, среди жертв – депутат Госдумы

Российский криптотрейдер Роман Новак, известный как друг основателя Telegram Павла Дурова, скрылся в Южной Африке, обманув инвесторов на $500 млн. Как сообщает Mash, среди пострадавших оказались предприниматели из Китая и Ближнего Востока, украинские силовики и даже депутат Госдумы, имя которого не называется.

По информации телеграм-канала, Новак создал вокруг себя целую империю. Он заказал у украинских разработчиков приложение для быстрых криптопереводов Fintopio, собирал деньги у инвесторов и подрядчиков, убеждая их в связи проекта с крупными IT-компаниями. Особый акцент делался на его «знакомстве» с арабскими принцами и Павлом Дуровым.

После получения миллионов инвестиций трейдер исчез. Работники Fintopio остались без зарплаты, вкладчики потеряли деньги. В полицию обращаться не спешат, надеясь на возврат средств. По последним данным, след мошенника обрывается в Кейптауне (ЮАР), где, предположительно, и осели похищенные $500 млн.

По данным Mash, Новак уже имеет опыт мошенничества — ранее он был судим за хищение $4 млн, после чего сбежал в Дубай и снова взялся за старое, запустив проект с токенами в Telegram. В сентябре российские силовики проводили обыски в криптообменниках Москва-Сити в поисках следов его инвестпроектов.

Напомним, в сентябре Life.ru сообщал, что силовики на протяжении трёх неделей проверяли криптовалютные обменники в «Москва-Сити» с изъятием значительных сумм денежных средств и оборудования. Интерес правоохранителей был связан с расследованием незаконного вывода капиталов за границу, в частности в ОАЭ. Особое внимание было уделено сервисам Rapira и Mosca, где были изъяты крупные суммы в долларах, рублях и евро. Уголовное дело не возбуждалось.